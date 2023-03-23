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Прем'єр-міністр Естонії розповіла, кого потрібно поставити на чолі ЄС та НАТО

23 березня 2023 08:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що настав час для призначення східноєвропейців на керівні посади в Європейському Союзі та НАТО. З моменту початку нестійкості в Україні східноєвропейські країни, такі як Естонія та її балтійські сусіди, стали більш помітними та активно проводять політику. Каллас зазначила, що Естонія разом з іншими східноєвропейськими країнами є членом НАТО та Європейського союзу вже 19 років, але досі східноєвропейські не очолювали трьох основних інституцій ЄС та НАТО.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Politico.

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Кая Каллас

Каллас зазначила, що вона уособлює зрушення в динаміці європейської влади на схід, і наголосила, що в Брюсселі наразі немає східноєвропейців на чолі трьох основних інституцій ЄС, а жоден східноєвропеєць не очолював НАТО. Проте східноєвропейські країни завжди лідирують у вжитті заходів щодо запровадження санкцій щодо росії та інших країн, які порушують міжнародне право.

Очікується, що лідери ЄС схвалять запропонований Естонією план спільних закупівель боєприпасів для України за одночасного розвитку оборонного виробництва в Європі. При цьому східноєвропейські країни стали більш помітними та впливовими, проте вони все ще не займають найвищих посад в ЄС та НАТО. Каллас наголосила на необхідності зміни цієї ситуації та залучення східноєвропейських лідерів на керівні посади.

Нагадаємо, що міністри оборони та закордонних справ Європейського союзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання Україні одного мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців.

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