Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Премьер Индии после встречи с Байденом высказал позицию по поводу войны в Украине arrow

Премьер Индии после встречи с Байденом высказал позицию по поводу войны в Украине

20 июня 2023 15:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Премьер Индии после встречи с Байденом высказал позицию по поводу войны в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 20 июня, президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главной темой стало обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Позиция Индии по поводу войны в Украине

Отмечается, что виртуальный визит Моди состоялся на фоне разногласий в позициях Вашингтона и Нью-Дели по вторжению России в Украину. С начала полномасштабного вторжения Индия не осудила войну России в Украине и призвала обе стороны разрешить свои разногласия по дипломатическому пути.

"Я думаю, что позиция Индии хорошо известна и хорошо ясна во всем мире. Мир полностью уверен, что главным приоритетом Индии является мир", — сказал Моди.

Также он призвал изменить такие глобальные институции, как Организация Объединенных Наций, чтобы адаптироваться к более "многополярному мировому порядку" и сделать их более репрезентативными для менее богатых стран мира.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "совершенно безответственным".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас