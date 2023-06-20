Премьер Индии после встречи с Байденом высказал позицию по поводу войны в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: google.com

Сегодня, 20 июня, президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главной темой стало обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Позиция Индии по поводу войны в Украине

Отмечается, что виртуальный визит Моди состоялся на фоне разногласий в позициях Вашингтона и Нью-Дели по вторжению России в Украину. С начала полномасштабного вторжения Индия не осудила войну России в Украине и призвала обе стороны разрешить свои разногласия по дипломатическому пути.

"Я думаю, что позиция Индии хорошо известна и хорошо ясна во всем мире. Мир полностью уверен, что главным приоритетом Индии является мир", — сказал Моди.

Также он призвал изменить такие глобальные институции, как Организация Объединенных Наций, чтобы адаптироваться к более "многополярному мировому порядку" и сделать их более репрезентативными для менее богатых стран мира.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "совершенно безответственным".