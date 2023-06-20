Прем'єр Індії після зустрічі з Байденом висловив позицію щодо війни в Україні

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: google.com

Сьогодні, 20 червня, президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Головною темою стало обговорення війни в України.

Про це повідомляє Reuters.

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Позиція Індії щодо війни в Україні

Зазначається, що віртуальний візит Моді відбувся на тлі розбіжностей у позиціях Вашингтона та Нью-Делі щодо вторгнення Росії в Україну. З початку повномасштабного вторгнення Індія не засудила війну Росії в Україні та закликала обидві сторони вирішити свої розбіжності дипломатичним шляхом.

"Я думаю, що позиція Індії добре відома і добре зрозуміла в усьому світі. Світ повністю впевнений, що головним пріоритетом Індії є мир", — сказав Моді.

Також він закликав змінити такі глобальні інституції, як Організація Об’єднаних Націй, щоб адаптуватися до більш "багатополярного світового порядку" та зробити їх більш репрезентативними для менш заможних країн світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування Володимиром Путіним ядерної зброї цілком реальна. При цьому Байден також засудив заяву Путіна про розміщення першої тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі, назвавши її "абсолютно безвідповідальною".