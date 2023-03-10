Премьер Британии высказался за переговоры между рф и Украиной, но есть условие

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что война в Украине завершится за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что решение о переговорах должна принимать Украина и пообещал поддержать позицию украинского президента.

Об этом сообщает The Guardian.

Что сказал глава британского правительства

Риши Сунак подчеркнул, что сейчас не время для мирных переговоров между Украиной и россией. Он также в очередной раз заявил, что Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

"Комментарии Сунака, прозвучавшие по дороге на первый за пять лет саммит Великобритании и Франции, ознаменовали явный разрыв в позициях по поводу того, как закончится война против России, по сравнению с позицией его предшественника Бориса Джонсона. Бывший премьер давил на Сунака, призывая Великобританию отправить самолеты и танки, чтобы помочь Украине "завершить работу", — отмечает издание.

Британский премьер подчеркнул, что сегодня помощь Украине должна быть "в центре внимания каждого".

"Мы учим использовать эти возможности. Все это продолжается, а также просто помогает оградить себя от атак, с которыми они сталкиваются, особенно на свою критическую национальную инфраструктуру. Теперь это должно быть в центре внимания каждого", — сказал Сунак.

Он также отметил, что война россии против Украины рано или поздно завершится переговорами. И важно, чтобы эти переговоры велись с выгодной для Украины позиции.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принимать Украина. И то, что нам нужно сделать, это поставить Украину в лучшее возможное положение, чтобы провести эти переговоры в подходящий момент, который имеет смысл для них", — сказал Сунак.

Но на данный момент, как отметил глава британского правительства, приоритетом должно быть предоставление Украине ресурсов, обучения и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 марта, Эммануэль Макрон и Риши Сунак встретятся на саммите в Париже. Лидеры двух европейских стран обсудят проблемы миграции, энергетической безопасности и угроз со стороны россии.

К слову, в феврале премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойное оружие. Он также призвал партнеров "удвоить помощь Украине".