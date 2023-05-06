Представители правительства проверили условия жизни детей, эвакуированных в Турцию

Представители мониторинговой группы в Турции. Фото: Министерство социальной политики Украины

Сегодня, 6 мая, состоялась встреча заместителя министра социальной политики Украины Назара Танасишина, председателя Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика с представителями Министерства семьи, труда и социальных услуг Турции. Основной целью визита было исследовать условия пребывания украинских детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, эвакуированных из Украины.

Об этом информирует Министерство социальной политики Украины.

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Условия пребывания детей в Турции

Отмечается, что у Украины и Турции общее видение подходов к обеспечению наилучших интересов детей. Обе стороны признают, что военные действия РФ на территории Украины создают новые вызовы для детей-сирот, лишенных родительской опеки, находящихся в эвакуации.

"Жизнь и безопасность каждого ребенка, защита его прав является безусловным приоритетом государства. В Турции сейчас находятся эвакуированные украинские дети и я благодарю турецких коллег, которые предоставили им приют вместе с сопровождающими лицами. Проведение мониторинга условий пребывания детей поможет нам в определении потребностей, обеспечении интересов каждого ребенка и в их будущем возвращении домой", — сказал Назар Танасишин.

Украинское Правительство осуществило фактический мониторинг условий пребывания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, эвакуированных в Турцию. Им предоставлена международная и национальная защита от страны, для того чтобы они получали все необходимые социальные услуги и помощь как их турецкие сверстники. В то же время, после победы Украины в войне все они вернутся домой.

Генеральный директор по делам детей Министерства семьи, труда и социальной политики Турции Муса Шахин заверил представителей мониторинговой группы в безусловной поддержке украинских детей, временно находящихся на территории страны. Он предложил наработать "дорожную карту", целью которой является выработка специальных подходов взаимодействия двух сторон. Это значительно упростит механизм коммуникации министерств двух стран и сохранение украинской идентичности детей, которые временно находятся в Турции.

Представители украинской и турецкой сторон согласовали продолжение дальнейшего сотрудничества в части защиты украинских детей от последствий войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Представители мониторинговой группы в Турции. Фото: Министерство социальной политики Украины

Напомним, что президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу — неужели Эрдоган в конце концов покинет президентский пост?

Глава турецкой партии "Батькивщина" Догу Перинчек призвал мир открыто признать временно оккупированные территории Украины российскими. Речь идет об АР Крым, Донецкой и Луганской области, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.