Представники уряду перевірили умови життя дітей, яких евакуювали до Туреччини

Представники моніторингової групи в Туреччині. Фото: Міністерство соціальної політики України

Сьогодні, 6 травня, відбулася зустріч заступника міністра соціальної політики України Назара Танасишина, голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика з представниками Міністерства сімʼї, праці та соціальних послуг Туреччини. Основною метою візиту було дослідити умови перебування українських дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, евакуйованих з України.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

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Умови перебування дітей в Туреччині

Зазначається, що Україна та Туреччина мають спільне бачення підходів до забезпечення найкращих інтересів дітей. Обидві сторони визнають, що військові дії РФ на території України створюють нові виклики для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, що перебувають в евакуації.

"Життя та безпека кожної дитини, захист її прав є безумовним пріоритетом держави. В Туреччині наразі перебувають евакуйовані українські діти і я дякую турецьким колегам, які надали їм прихисток разом із супроводжуючими особами. Проведення моніторингу умов перебування дітей допоможе нам у визначенні потреб, забезпеченні інтересів кожної дитини та в їх майбутньому поверненні додому", — сказав Назар Танасишин.

Український Уряд здійснив фактичний моніторинг умов перебування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуйовано до Туреччини. Їм надано міжнародний та національний захист від країни, для того, щоб вони отримували усі необхідні соціальні послуги й допомогу як їх турецькі однолітки. Водночас після перемоги України у війні усі вони повернуться додому.

Генеральний директор у справах дітей Міністерства сімʼї, праці та соціальної політики Туреччини Муса Шахін запевнив представників моніторингової групи в безумовній підтримці українських дітей, які тимчасово перебувають на території країни. Він запропонував напрацювати "дорожню карту", яка матиме на меті вироблення спеціальних підходів взаємодії двох сторін. Це значно спростить механізм комунікації міністерств двох країн та зберігання української ідентичності дітей, які тимчасово перебувають у Туреччині.

Представники української та турецької сторін погодили продовження подальшої співпраці в частині захисту українських дітей від наслідків війни, розвʼязаної Російською Федерацією проти України.

Представники моніторингової групи України в Туреччині. Фото: Міністерство соціальної політики України

Нагадаємо, що президентські вибори в Туреччині відбудуться вже 14 травня. За нещодавніми опитуваннями, нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган та його головний опонент Кемаль Киличдароглу йдуть нога в ногу — невже Ердоган врешті покине президентський пост?

Очільник турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчек закликав світ відкрито визнати тимчасово окуповані території України російськими. Йдеться про АР Крим, Донецьку та Луганську області, а також про частини Запорізької та Херсонської областей.