Представитель Индии на саммите G20 упрекнул мир за "чрезмерное" внимание к войне в Украине
Представитель Индии Амитабх Кант во время саммита "Большой двадцатки" мир должен сосредоточиться на вопросе глобальной бедности. По его мнению, мировому сообществу следует "отойти" от темы российско-украинской войны.
Об этом сообщает Sky News.
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Позиция Индии
По мнению Канта, Европа, сосредоточив свое внимание на вопросе Украины, отвлеклась от глобального роста, бедности и долговых проблем.
Также он назвал полномасштабную агрессию россии против Украины "одной войной", подчеркнув, что вопрос глобальной бедности якобы важнее. Представитель Индии акцентировал, что сегодня за чертой бедности находятся 200 млн человек.
"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а мы просто обеспокоены одной войной между россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", – сказал Кант.
Напомним, министры финансов и руководители нацбанков стран G20 по итогам встречи в Индии не смогли принять совместное заявление. Индия настаивала, чтобы в итоговом документе не упоминалось осуждение войны, которую россия ведет против Украины.
Также ранее Индия, которая сейчас председательствует в G20, выступила против того, чтобы на встрече лидеров обсуждались дополнительные санкции против россии.
Фото: ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS