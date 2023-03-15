Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні
Представник Індії Амітабх Кант під час саміту "Великої двадцятки" світ повинен зосередитися на питанні глобальної бідності. На його думку, світовій спільноті варто "відійти" від теми російсько-української війни.
Про це повідомляє Sky News.
-
Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання
-
Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь
-
Медики дали поради, як підтримувати здоров’я та блиск шкіри
-
В Україні різко похолодає: мешканцям яких регіонів краще підготуватися до снігу
-
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів: серед втрат є Су-25
-
Резніков розповів про результати засідання "Рамштайн-10"
-
Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки
-
Президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни
-
У "Київстар" розповіли, яка зараз ситуація з покриттям та про руйнацію внаслідок ракетних ударів
-
За що одесити почали платити більше: моніторинг цін
Позиція Індії
На думку Канта, Європа, зосередивши свою увагу на питанні України, відволіклася від глобального зростання, бідності та боргових проблем.
Також він назвав повномасштабну агресію рф проти України "однією війною", наголосивши, що питання глобальної бідності нібито є важливішим. Представник Індії акцентував, що сьогодні за межею бідності перебувають 200 млн людей.
"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", – сказав Кант.
Нагадаємо, міністри фінансів і керівники нацбанків країн G20 за підсумками зустріч в Індії не змогли ухвалити спільну заяву. Індія наполягала, щоб у підсумковому документі не згадувалося засудження війни, яку росія веде проти України.
Також раніше Індія, яка зараз головує у G20, виступила проти того, аби на зустрічі лідерів обговорювались додаткові санкції проти росії.
Фото: ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS