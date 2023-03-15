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Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні

15 березня 2023 20:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Індія зараз головує у G20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Представник Індії Амітабх Кант під час саміту "Великої двадцятки" світ повинен зосередитися на питанні глобальної бідності. На його думку, світовій спільноті варто "відійти" від теми російсько-української війни. 

Про це повідомляє Sky News

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Позиція Індії

На думку Канта, Європа, зосередивши свою увагу на питанні України,  відволіклася від глобального зростання, бідності та боргових проблем. 

Також він назвав повномасштабну агресію рф проти України "однією війною", наголосивши, що питання глобальної бідності нібито є важливішим. Представник Індії акцентував, що сьогодні за межею бідності перебувають 200 млн людей. 

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", – сказав Кант.

Нагадаємо, міністри фінансів і керівники нацбанків країн G20 за підсумками зустріч в Індії не змогли ухвалити спільну заяву. Індія наполягала, щоб у підсумковому документі не згадувалося засудження війни, яку росія веде проти України. 

Також раніше Індія, яка зараз головує у G20, виступила проти того, аби на зустрічі лідерів обговорювались додаткові санкції проти росії.

Фото: ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS

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