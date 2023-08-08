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Лишат мандатов: Данилов прокомментировал отдых нардепов заграницей

8 августа 2023 22:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лишат мандатов: Данилов прокомментировал отдых нардепов заграницей
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sky.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил согласие с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно необходимости отбирать депутатские полномочия у тех, кто предпочитает роскошный отдых в условиях военного времени. При этом всех депутатов, которые находятся на морях, разоблачат.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Данилова, сейчас такое время, что практически невозможно что-либо скрывать. При этом он уточнил, что отпуска депутатов, проведенные на далеких побережьях, не останутся незамеченными.

Он также отметил, что Президент Украины, Владимир Зеленский, крайне решителен в этом вопросе и намерен лишать депутатов их полномочий за такие "мальдивские" поездки.

"Зеленский четко заявил: те, кто по каким-то причинам не заслуживает занимать пост депутата Верховной Рады, будут лишены своих полномочий за подобные действия", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что сын народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Копанчук, 22-летний Дмитрий Копанчук, уехал за границу и не вернулся. В 2020 году он стал депутатом городского совета от этой же партии в городе Рудки Львовской области.

 

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