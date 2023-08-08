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Позбавлять мандатів: Данілов прокоментував відпочинок нардепів за кордоном

8 серпня 2023 22:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Позбавлять мандатів: Данілов прокоментував відпочинок нардепів за кордоном
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sky.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив згоду з Президентом України Володимиром Зеленським щодо необхідності відбирати депутатські повноваження у тих, хто віддає перевагу розкішному відпочинку в умовах воєнного часу. При цьому всіх депутатів, які перебувають на морях, викрито.

Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Данілова, зараз такий час, що практично неможливо щось приховувати. При цьому він уточнив, що відпустки депутатів, проведені на далеких узбережжях, не залишаться непоміченими.

Він також зазначив, що Президент України Володимир Зеленський вкрай рішучий у цьому питанні й має намір позбавляти депутатів їхніх повноважень за такі "мальдівські" поїздки.

"Зеленський чітко заявив: ті, хто з якихось причин не заслуговує на обіймання посади депутата Верховної Ради, будуть позбавлені своїх повноважень за подібні дії", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що син народного депутата від партії "Слуга народу" Олени Копанчук, 22-річний Дмитро Копанчук, виїхав за кордон та не повернувся. 2020 року він став депутатом міської ради від цієї ж партії у місті Рудки Львівської області.

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