Медленная смерть с Россией: Кулеба призвал исключить РФ из ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Российская Федерация должна быть исключена из состава ОБСЕ, ведь она убивает организацию изнутри. В настоящее время россияне пытаются распространять хаос и дестабилизацию в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Албании Буяром Османи.

Читайте также:

Манипуляции Москвы

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", — объяснил украинский дипломат.

Угроза для Европы

Он добавил, что Россия сейчас является самой большой угрозой безопасности в Европе.

По словам министра, для того чтобы спасти организацию, безопасность и сотрудничество в Европе, РФ должна быть выставлена за двери ОБСЕ и из этой части света.

"Все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ, убивает эту организацию... Ситуация в ОБСЕ очень сложная, болезненная, но выбор очень простой — или медленная смерть с Россией, или новая жизнь без нее", — заверил Кулеба.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Там призвали не признавать легитимность российского диктатора Владимира Путина после его срока.