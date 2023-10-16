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Медленная смерть с Россией: Кулеба призвал исключить РФ из ОБСЕ

16 октября 2023 17:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Медленная смерть с Россией: Кулеба призвал исключить РФ из ОБСЕ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российская Федерация должна быть исключена из состава ОБСЕ, ведь она убивает организацию изнутри. В настоящее время россияне пытаются распространять хаос и дестабилизацию в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Албании Буяром Османи.

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"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", — объяснил украинский дипломат.

Угроза для Европы

Он добавил, что Россия сейчас является самой большой угрозой безопасности в Европе.

По словам министра, для того чтобы спасти организацию, безопасность и сотрудничество в Европе, РФ должна быть выставлена за двери ОБСЕ и из этой части света.

"Все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ, убивает эту организацию... Ситуация в ОБСЕ очень сложная, болезненная, но выбор очень простой — или медленная смерть с Россией, или новая жизнь без нее", — заверил Кулеба.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Там призвали не признавать легитимность российского диктатора Владимира Путина после его срока.

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