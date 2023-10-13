ПАРЄ визнала Росію диктатурою

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Фото: Reuters

Сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою. Там закликали не визнавати легітимність російського диктатора Володимира Путіна після його чинного терміну.

Про це повідомляє МЗС України.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже відреагував на рішення ПАРЄ. Він наголосив, що понад 20 років неконституційного одноосібного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни.

"Я вітаю сьогоднішню рішучу резолюцію ПАРЄ, яка визнає Росію диктатурою. Понад 20 років неконституційного одноосібного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни. Я вітаю заклик до держав-членів Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього терміну", — написав Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна підтримка має велике значення для досягнення Україною перемоги. Також, за його словами, поразка РФ у війні проти України буде для агресорки справедливою та змінить "траєкторію самої Росії".