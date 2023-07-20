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Возвращение "азовцев": на Банковой раскрыли подробности о переговорах с Эрдоганом

20 июля 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возвращение "азовцев": на Банковой раскрыли подробности о переговорах с Эрдоганом
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью LB live.

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Возвращение "азовцев" в Украину

Ермак рассказал, что о возвращении защитников "Азовстали" договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Во-первых, очень важен был визит в Турцию. Было три страны за день, чтобы понимать темп, в котором работает президент. Они общались несколько часов, потом в широком кругу, потом еще была пресс-конференция, закончилось все около двух часов ночи", — говорит Ермак.

По его словам, это был один из первых или первый визит лидера другой страны в Турцию после выборов. Руководитель ОП подчеркнул, что таких отношений, которые имеют президент Зеленский и президент Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире.

Украинский лидер действительно обратился к президенту Турции относительно возвращения "азовцев" домой. Эрдоган подтверждал, что они договорились об этом. По словам Ермака, никаких дополнительных условий со стороны Турции не было.

Руководитель ОП говорит, что "азовцы" достаточно долго находились в этой стране.

"Безусловно, они там в нормальных условиях, имели возможность подлечиться. Я хотел бы поблагодарить наших турецких партнеров, друзей за то, что они и безопасность их обеспечили. Но пришло время. И для них, безусловно, трудно было оставаться там, понимая, что именно сейчас происходит в Украине. Война еще не закончилась, и для них, для людей, которые защищали Азовсталь, это было психологически очень тяжело", — рассказал Ермак.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что шаг турецкого президента Реджепа Эрдогана относительно возвращения командиров "Азова" в Украину не противоречит международному гуманитарному праву. Это проявление гуманности.

Добавим, командир полка "Азов" Денис Прокопенко прокомментировал ситуацию на поле боя с российскими оккупантами. К тому же он рассказал, вернется ли на фронт.

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