Повернення "азовців": на Банковій розкрили подробиці про переговори з Ердоганом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.

Про це Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю LB live.

Читайте також:

Повернення "азовців" в Україну

Єрмак розповів, що про повернення захисників "Азовсталі" домовилися президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"По-перше, дуже важливий був візит у Туреччину. Було три країни за день, щоб розуміти темп, в якому працює президент. Вони спілкувалися декілька годин, потім у широкому колі, потім ще була пресконференція, закінчилося все близько другої години ночі", — каже Єрмак.

За його словами, це був один з перших чи перший візит лідера іншої країни до Туреччини після виборів. Керівник ОП наголосив, що таких відносин, які мають президент Зеленський і президент Ердоган, мало хто з лідерів має у світі.

Український лідер дійсно звернувся до президента Туреччини щодо повернення "азовців" додому. Ердоган підтверджував, що вони домовилися про це. За словами Єрмака, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не було.

Керівник ОП каже, що "азовці" достатньо довго перебували в цій країні.

"Безумовно, вони там в нормальних умовах, мали можливість підлікуватися. Я хотів би подякувати нашим турецьким партнерам, друзям за те, що вони й безпеку їхню забезпечили. Але прийшов час. І для них, безумовно, важко було залишатися там, розуміючи, що саме зараз відбувається в Україні. Війна ще не закінчилася, і для них, для людей, які захищали Азовсталь, це було психологічно дуже важко", — розповів Єрмак.

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що крок турецького президента Реджепа Ердогана щодо повернення командирів "Азову" до України не суперечить міжнародному гуманітарному праву. Це прояв гуманності.

Додамо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко прокоментував ситуацію на полі бою з російськими окупантами. До того ж він розповів, чи повернеться на фронт.