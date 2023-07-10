Зеленський повернув командирів Азов до України: як йому це вдалося

Командири полку "Азов" на борту літака під час повернення до України, 8 липня. Фото: ОП

Крок турецького президента Реджепа Ердогана щодо повернення командирів "Азову" до України не суперечить міжнародному гуманітарному праву. Це прояв гуманності.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Військовополонені мають право повернутися додому

За словами Мережка, питання інтернування (тобто прийняття та примусове оселення під час збройного конфлікту нейтральною або іншою державою, що не є стороною конфлікту. - ред.) регулюються Женевською конвенцією 1949 року стосовно статусу військовополонених.

Олександр Мережко. Фото: FB/Олександр Мережко

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, Туреччина є нейтральною державою, на території якою були інтерновані українські військовослужбовці, які опинилися в російському полоні. Їхній статус визначається міжнародним гуманітарним правом, насамперед Женевською конвенцією 1949 року.

"Згідно конвенції, важкохворі та поранені військовополонені можуть підлягати репатріації, тобто поверненню на батьківщину. Також згідно міжнародного гуманітарного права, ніщо не заважає нейтральній державі, на території якої знаходяться інтерновані військовополонені, передати їх на батьківщину до закінчення бойових дій. Добиватися повернення у свою країну — це право інтернованої особи", — відзначив Мережко.

Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: ОП

За словами депутата, у міжнародній практиці інтерновані особи можуть бути, наприклад, передані своїй державі нейтральною державою, якщо вони не будуть брати участь у бойових діях. Тут головне — це домовленість між нейтральною державою і державою-батьківщиною інтернованих військово-полонених.

"Тому крок Ердогана не суперечить міжнародному гуманітарному праву. Це головне. Це прояв гуманності. Росія у свою чергу не предʼявляє жодних доказів того, що Ердоган нібито порушив якісь домовленості", — підсумував Мережко.

Ердоган відпустив командирів "Азову": подробиці

Нагадаємо, минулої суботи 8 липня із Туреччини до України повернулося п'ятеро командирів із "Азовсталі". Це командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), старший офіцер "Азову" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Командири полку "Азов". Фото: ОП

Їхнє повернення стало результатом домовленостей поміж президентом Володимиром Зеленським із його турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Зміст перемовин не розголошується.

Командирів полку "Азов" вдалося звільнити із російського полону 21 вересня 2022 року. З того часу всі вони перебували в Туреччині під гарантіями захисту й безпеки Ердогана. За умовами цих гарантій та інших домовленостей вони мали залишатися там до кінця війни.

Командири перебували на закритому режимному об’єкті. До Туреччини їх утримували у російських тюрмах, починаючи із середини травня 2022 року, коли увесь гарнізон "Азов" вивели із "Азовсталі".

Уже перебуваючи в Україні, Денис Прокопенко заявив, що має намір повернутися на фронт. Мовляв, заради цього всі вони й повернулися до України.

Російські пропагандисти в один голос заявили, що повернення командирів "Азову" — є обманом очільника РФ Володимира Путіна.

А військовий злочинець Ігор Гіркін навіть іронічно висміяв такий крок. Мовляв, в такому разі не радить Путіну їхати до Туреччини, бо його можуть забути попередити про етапування на суд в Гаагу.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Туреччина по відношенню до Росії починає перетворюватися із нейтральної країни у недружню.