В россии открыли уже около 200 дел о "дискредитации армии" благодаря доносам
В россии было открыто не менее 178 административных дел о "дискредитации вооруженных сил рф" из-за доносов российских граждан на своих соседей и коллег. Часть этих доносов касается написанного в мессенджерах и соцсетях.
Об этом сообщают оппозиционные российские Telegram-каналы.
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Преследование тех россиян, кто против войны
В россии открыли уже 178 административных дел из-за "дискредитации российской армии" по доносам граждан рф.
Российские правозащитники отмечают, что в это число входят только те случаи, когда факт доносов указан в материалах дела.
На самом же деле, уверены российские оппозиционеры, таких случаев гораздо больше.
Соцсети и мессенджеры
Более половины этих админдел (93) были открыты из-за переписки в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp, или в соцсетях Facebook и ВКонтакте.
Доносятся на антивоенные высказывания участники этих групп.
Высказывания в публичных местах
Часть таких дел была инициирована после доносов за сказанное россиянами в публичных местах.
На сотрудника завода "Метеор" в Волгоградской области донесли за антивоенную фразу, сказанную им в столовой.
А вот на одного из жителей московской области "настучали" за нецензурные слова в адрес наклейки с буквой Z на автомобиле КамАЗ.
Напомним, в декабре в россии жителя Читы оштрафовали, потому что он рассказал в соцсетях о том, что ему приснился Зеленский. У судьи решили наказать его за "дискредитацию" армии рф.
Фото: "Радио Свобода"