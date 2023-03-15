В россии открыли уже около 200 дел о "дискредитации армии" благодаря доносам

Россияне активно доносят на своих соотечественников

В россии было открыто не менее 178 административных дел о "дискредитации вооруженных сил рф" из-за доносов российских граждан на своих соседей и коллег. Часть этих доносов касается написанного в мессенджерах и соцсетях.

Об этом сообщают оппозиционные российские Telegram-каналы.

Преследование тех россиян, кто против войны

В россии открыли уже 178 административных дел из-за "дискредитации российской армии" по доносам граждан рф.

Российские правозащитники отмечают, что в это число входят только те случаи, когда факт доносов указан в материалах дела.

На самом же деле, уверены российские оппозиционеры, таких случаев гораздо больше.

Соцсети и мессенджеры

Более половины этих админдел (93) были открыты из-за переписки в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp, или в соцсетях Facebook и ВКонтакте.

Доносятся на антивоенные высказывания участники этих групп.

Высказывания в публичных местах

Часть таких дел была инициирована после доносов за сказанное россиянами в публичных местах.

На сотрудника завода "Метеор" в Волгоградской области донесли за антивоенную фразу, сказанную им в столовой.

А вот на одного из жителей московской области "настучали" за нецензурные слова в адрес наклейки с буквой Z на автомобиле КамАЗ.

Напомним, в декабре в россии жителя Читы оштрафовали, потому что он рассказал в соцсетях о том, что ему приснился Зеленский. У судьи решили наказать его за "дискредитацию" армии рф.

Фото: "Радио Свобода"