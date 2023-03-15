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В росії відкрили уже близько 200 справ про "дискредитацію армії" завдяки доносам

15 березня 2023 13:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни активно доносять на своїх співвітчизників
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У росії відкрили щонайменше 178 адміністративних справ про "дискредитацію збройних сил росії" через доноси російських громадян на своїх сусідів та колег. Частина цих доносів стосується написаного у месенджерах і соцмережах.

Про це повідомляють опозиційні російські Telegram-канали.

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В росії відкрили уже 178 адміністративних справ через “дискредитацію російської армії” за доносами громадян рф.

Російські правозахисники зазначають, що до цього числа входять тільки ті випадки, коли факт доносів вказаний у матеріалах справи.

Насправді ж, упевнені російські опозиціонери, таких випадків значно більше.

Соцмережі і месенджери

Понад половина цих адмінсправ (93) були відкриті через переписку у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp, або у соцмережах Facebook та "ВКонтакте".

Доносять на антивоєнні висловлювання учасники цих груп.

Висловлювання у публічних місцях

Частина таких справ була ініційована після доносів за сказане росіянами у публічних місцях.

На співробітника заводу "Метеор", що у Волгоградській області, донесли за антивоєнну фразу, сказану їм у їдальні. 

А от на одного із жителів московської області “настукали” за нецензурні слова на адресу наклейки з буквою Z на автомобілі КамАЗ.

Нагадаємо, в грудні в росії мешканця Чити оштрафували, бо він розповів у соцмережах про те, що йому наснився Зеленський. У судді вирішили покарати його за "дискредитацію" армії рф.

Фото: "Радіо Свобода"

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