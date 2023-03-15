В росії відкрили уже близько 200 справ про "дискредитацію армії" завдяки доносам
У росії відкрили щонайменше 178 адміністративних справ про "дискредитацію збройних сил росії" через доноси російських громадян на своїх сусідів та колег. Частина цих доносів стосується написаного у месенджерах і соцмережах.
Про це повідомляють опозиційні російські Telegram-канали.
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Переслідування тих росіян, хто проти війни
В росії відкрили уже 178 адміністративних справ через “дискредитацію російської армії” за доносами громадян рф.
Російські правозахисники зазначають, що до цього числа входять тільки ті випадки, коли факт доносів вказаний у матеріалах справи.
Насправді ж, упевнені російські опозиціонери, таких випадків значно більше.
Соцмережі і месенджери
Понад половина цих адмінсправ (93) були відкриті через переписку у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp, або у соцмережах Facebook та "ВКонтакте".
Доносять на антивоєнні висловлювання учасники цих груп.
Висловлювання у публічних місцях
Частина таких справ була ініційована після доносів за сказане росіянами у публічних місцях.
На співробітника заводу "Метеор", що у Волгоградській області, донесли за антивоєнну фразу, сказану їм у їдальні.
А от на одного із жителів московської області “настукали” за нецензурні слова на адресу наклейки з буквою Z на автомобілі КамАЗ.
Нагадаємо, в грудні в росії мешканця Чити оштрафували, бо він розповів у соцмережах про те, що йому наснився Зеленський. У судді вирішили покарати його за "дискредитацію" армії рф.
Фото: "Радіо Свобода"