В росії відкрили уже близько 200 справ про "дискредитацію армії" завдяки доносам

Росіяни активно доносять на своїх співвітчизників

У росії відкрили щонайменше 178 адміністративних справ про "дискредитацію збройних сил росії" через доноси російських громадян на своїх сусідів та колег. Частина цих доносів стосується написаного у месенджерах і соцмережах.

Про це повідомляють опозиційні російські Telegram-канали.

Переслідування тих росіян, хто проти війни

В росії відкрили уже 178 адміністративних справ через “дискредитацію російської армії” за доносами громадян рф.

Російські правозахисники зазначають, що до цього числа входять тільки ті випадки, коли факт доносів вказаний у матеріалах справи.

Насправді ж, упевнені російські опозиціонери, таких випадків значно більше.

Соцмережі і месенджери

Понад половина цих адмінсправ (93) були відкриті через переписку у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp, або у соцмережах Facebook та "ВКонтакте".

Доносять на антивоєнні висловлювання учасники цих груп.

Висловлювання у публічних місцях

Частина таких справ була ініційована після доносів за сказане росіянами у публічних місцях.

На співробітника заводу "Метеор", що у Волгоградській області, донесли за антивоєнну фразу, сказану їм у їдальні.

А от на одного із жителів московської області “настукали” за нецензурні слова на адресу наклейки з буквою Z на автомобілі КамАЗ.

Нагадаємо, в грудні в росії мешканця Чити оштрафували, бо він розповів у соцмережах про те, що йому наснився Зеленський. У судді вирішили покарати його за "дискредитацію" армії рф.

Фото: "Радіо Свобода"