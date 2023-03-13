Украина ждет неформальной оценки выполнения "кандидатских критериев" от Еврокомиссии в мае

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что первая неформальная оценка выполнения Украиной "кандидатских критериев" будет представлена Еврокомиссией в мае, после того, как Киев завершит выполнение большинства из них. Представление оценки будет предшествовать обсуждению между государствами-членами и Украиной, которое состоится в марте, а первую формализованную оценку стоит ждать только в конце весны.

Об этом она заявила в комментарии "Европейской правде".

Заявление Стефанишиной

Для помощи Украине в определении проблемных точек, Еврокомиссия согласилась представить весной "устную промежуточную оценку" прогресса Украины, хотя дата такого представления пока не обнародована.

Как известно, ЕС при предоставлении Украине статуса кандидата определил 7 критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшего сближения, в том числе для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сейчас есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет эти требования. Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре.

Совет ЕС по общим вопросам планирует заседание 30 мая в Брюсселе, однако из слов Стефанишиной следует, что для рассмотрения украинского вопроса представители стран-членов ЕС могут собраться отдельно и "дата заседания еще не определена".

"Я приглашу коллег в Украину и считаю, что это заседание General affairs council могло бы состояться в Киеве", — пояснила она, и добавила, что к тому времени Украина почти полностью завершит выполнение 7 критериев.

Напомним, что Еврокомиссия приветствует выполнение Украиной критериев, необходимых для членства в ЕС. Совет ЕС может принимать решение о дальнейшем продвижении Украины на этом пути после выводов Еврокомиссии по прогрессу расширения ЕС.