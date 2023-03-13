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Україна чекає неформальної оцінки виконання "кандидатських критеріїв" від Єврокомісії у травні

13 березня 2023 09:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Віцепрем'єр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Віцепрем'єр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що першу неформальну оцінку виконання Україною "кандидатських критеріїв" буде представлено Єврокомісією у травні, після того, як Київ завершить виконання більшості з них. Подання оцінки передуватиме обговоренню між державами-членами та Україною, яке відбудеться у березні, а першу формалізовану оцінку варто чекати лише наприкінці весни.

Про це вона заявила у коментарі "Європейській правді".

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Заява Стефанішиної

Для допомоги Україні у визначенні проблемних точок Єврокомісія погодилася надати навесні "усну проміжну оцінку" прогресу України, хоча дата такого подання наразі не оприлюднена.

Як відомо, ЄС при наданні Україні статусу кандидата визначив 7 критеріїв, виконання яких є обов'язковою умовою для подальшого зближення, зокрема для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Наразі є лише експертні оцінки того, як Україна виконує ці вимоги. Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише у жовтні.

Рада ЄС із загальних питань планує засідання 30 травня у Брюсселі, проте зі слів Стефанішиної випливає, що для розгляду українського питання представники країн-членів ЄС можуть зібратися окремо і "дата засідання ще не визначена".

"Я запрошу колег до України й вважаю, що це засідання General affairs council могло б відбутися у Києві", — пояснила вона, і додала, що на той час Україна майже повністю завершить виконання 7 критеріїв.

Нагадаємо, що Єврокомісія вітає виконання Україною критеріїв, необхідних для членства у ЄС. Рада ЄС може приймати рішення щодо подальшого просування України на цьому шляху після висновків Єврокомісії щодо прогресу розширення ЄС.

 

 

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