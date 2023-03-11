В Белгороде на "засечную черту" выделили больше средств, чем на детдома, школы и больницы вместе

На оборону от "наступления ВСУ" только в Белгородской области выбросили 10 млрд рублей

Российские власти тратят огромные суммы на строительство оборонительных сооружений в приграничных областях. В Белгороде финансирование "засечного предела" в несколько раз превысило сумму средств, выделенных на здравоохранение, школы и другие социальные проекты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

10 млрд из-за выдуманного наступления

В Белгородской области заявили, что на строительство "засечной черты" потратили уже 10 млрд рублей.

Это оборонительное сооружение возводится якобы для защиты от придуманного самими россиянами наступления Вооруженных сил Украины.

Социальные проекты — не в приоритете

Вместе с тем на медицину, образование и помощь детям в этом регионе в сумме выделено значительно меньше средств.

Известно, что в бюджете Белгородской области запланировано на:

первичное звено здравоохранения – 2 млрд;

строительство и капремонт школ – 4,7 млрд;

обеспечение жильем детей-сирот – 775,5 млн;

переселение граждан из аварийного жилья – 479,6 млн;

строительство домов для многодетных – 250 млн рублей.

Напомним, по информации украинской разведки, руководство пограничной Белгородской области российской федерации ищет добровольцев на работе по строительству оборонных укреплений в регионе, так называемой "засечной" линии.

Добровольцы должны будут обустраивать окопы, траншеи и устанавливать бетонные конусы (известные как "зубы дракона". — Ред.).

Желающим поработать на этих объектах даже обещают платить деньги.

Фото: Fonar.tv