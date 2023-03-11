У Бєлгороді на "засічну межу" виділили більше коштів, ніж на дитбудинки, школи і лікарні разом

На оборону від "наступу ЗСУ" тільки у Бєлгородській області викинули 10 млрд рублів

Російська влада витрачає величезні суми на будівництво оборонних споруд у прикордонних областях. У Бєлгороді фінансування "засічної межі" у кілька разів перевищило суму коштів, виділених на охорону здоров’я, школи та інші соціальні проєкти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

10 млрд через вигаданий наступ

У Бєлгородській області заявили, що на будівництво "засічної межі" витратили уже 10 млрд рублів.

Ця оборонна споруда зводиться нібито для захисту від вигаданого самими ж росіянами наступу Збройних сил України.

Соціальні проєкти — не в пріоритеті

Разом з тим, на медицину, освіту та допомогу дітям у цьому регіоні в сумі виділено значно менше коштів.

Так, відомо, що у бюджеті Бєлгородської області заплановано на:

первинну ланку охорони здоров’я — 2 млрд;

будівництво та капремонт шкіл — 4,7 млрд;

забезпечення житлом дітей-сиріт — 775,5 млн;

переселення громадян з аварійного житла — 479,6 млн;

будівництво будинків для багатодітних — 250 млн рублів.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, керівництво прикордонної Бєлгородської області російської федерації шукає добровольців на роботи із будівництва оборонних укріплень у регіоні, так званої "засічної" лінії.

Добровольці повинні будуть облаштовувати окопи, траншеї та встановлювати бетонні конуси (відомі як "зуби дракона". — Ред.).

Охочим попрацювати на цих об’єктах навіть обіцяють платити гроші.

Фото: Fonar.tv