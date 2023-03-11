У Бєлгороді на "засічну межу" виділили більше коштів, ніж на дитбудинки, школи і лікарні разом
Російська влада витрачає величезні суми на будівництво оборонних споруд у прикордонних областях. У Бєлгороді фінансування "засічної межі" у кілька разів перевищило суму коштів, виділених на охорону здоров’я, школи та інші соціальні проєкти.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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10 млрд через вигаданий наступ
У Бєлгородській області заявили, що на будівництво "засічної межі" витратили уже 10 млрд рублів.
Ця оборонна споруда зводиться нібито для захисту від вигаданого самими ж росіянами наступу Збройних сил України.
Соціальні проєкти — не в пріоритеті
Разом з тим, на медицину, освіту та допомогу дітям у цьому регіоні в сумі виділено значно менше коштів.
Так, відомо, що у бюджеті Бєлгородської області заплановано на:
- первинну ланку охорони здоров’я — 2 млрд;
- будівництво та капремонт шкіл — 4,7 млрд;
- забезпечення житлом дітей-сиріт — 775,5 млн;
- переселення громадян з аварійного житла — 479,6 млн;
- будівництво будинків для багатодітних — 250 млн рублів.
Нагадаємо, за інформацією української розвідки, керівництво прикордонної Бєлгородської області російської федерації шукає добровольців на роботи із будівництва оборонних укріплень у регіоні, так званої "засічної" лінії.
Добровольці повинні будуть облаштовувати окопи, траншеї та встановлювати бетонні конуси (відомі як "зуби дракона". — Ред.).
Охочим попрацювати на цих об’єктах навіть обіцяють платити гроші.
Фото: Fonar.tv