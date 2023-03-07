Кандидат от республиканцев на выборах-2024 будет настаивать на уменьшении помощи Украине, — СМИ

Рон ДеСантис (на фото), как и Дональд Трамп, будет использовать в своей избирательной риторике антиукраинские лозунги

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, кто бы им ни стал, займет позицию по уменьшению помощи Украине. Одним из аргументов будет то, что Джо Байден больше заботится об украинцах, чем об американцах.

Об этом пишет в своем анализе предвыборных настроений издание CNN.

Кампания республиканцев будет играть против Украины

Как прогнозирует издание, эскалация предвыборной кампании в Республиканской партии между 45-м президентом США Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом усугубит негативное отношение к Украине.

В частности, будет расти антипатия рядовых республиканцев к тому, что Соединенные Штаты активно участвуют в российско-украинской войне.

Первые признаки

CNN напомнила о неодобрительной реакции республиканцев, приближенных к Дональду Трампу, на визит Джо Байдена в Киев.

Также издание отметило, что есть и другие признаки понижения общественной поддержки постоянной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена.

Какую позицию займет кандидат от республиканцев

Как пишет CNN, все указывает на то, что любой кандидат от республиканцев на выборах-2024 будет ориентироваться на избирателей, которые считают, что США должны тратить деньги на защиту собственных границ, а не на границы Украины.

Также предвыборная кампания представителя Республиканской партии будет сосредоточена на том, что Джо Байден больше заботится об иностранцах, чем об американцах.

Напомним, еще в декабре американские СМИ писали, что подконтрольная республиканцам Палата представителей может поменять акценты в помощи Украине. В Республиканской партии есть влиятельное меньшинство, которое будет продвигать идею отказа от поддержки воюющей страны.

Фото: Facebook Рона ДеСантиса