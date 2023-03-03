В Беларуси нобелевского лауреата Беляцкого посадили на 10 лет за правозащитную деятельность

Лукашенковский режим осудил белорусских правозащитников, в частности Алеся Беляцкого

Суд Ленинского района Минска принял решение по делу сотрудников правозащитной организации "Весна". Одним из осужденных является лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Суд против правозащитников

Районный суд в белорусской столице Минск принял решение по делу известных местных правозащитников, представителей правозащитного центра "Весна".

Лукашенко режим обвинил их в финансировании акций протеста во время и после президентских выборов 2020 года.

Также их сочли виновными в "контрабанде денежных средств".

Сами правозащитники не признали себя виновными, заявив о политическом характере преследования и суда.

Кого осудили

Среди осужденных — лауреат Нобелевской премии мира 2022 Алесь Беляцкий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также были осуждены другие члены правозащитной группы "Весна". Валентин Стефанович приговорен к 9 годам колонии, Владимир Лабкович — к 7 годам, Дмитрий Соловьев, которого судили заочно, — к 8 годам.

Напомним, что о присуждении Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира (вместе с украинскими правозащитниками из "Центра Гражданских Свобод" и россиянами из "Мемориала") было объявлено 7 октября 2022 года.

Фото: "Радио Свобода"