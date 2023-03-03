​​​​​​​У Білорусі нобелівського лауреата Беляцького посадили на 10 років за правозахисну діяльність

Лукашенківський режим засудив білоруських правозахисників, зокрема Алеся Беляцького

Суд Ленінського району Мінська ухвалив рішення у справі співробітників правозахисної організації "Весна". Одним із засуджених є лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Суд проти правозахисників

Районний суд у білоруській столиці Мінськ ухвалив рішення у справі відомих місцевих правозахисників, представників правозахисного центру "Весна".

Лукашенківський режим звинуватив їх у фінансуванні акцій протесту під час та після президентських виборів 2020 року.

Також їх визнали винними у "контрабанді коштів".

Самі правозахисники не визнали себе винними, заявивши про політичний характер переслідування та суду.

Кого засудили

Серед засуджених — лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Алесь Беляцький. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Також були засуджені інші члени правозахисної групи "Весна". Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича — до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно, — до 8 років.

Нагадаємо, що про присудження Алесю Беляцькому Нобелівської премії миру (разом із українськими правозахисниками із "Центру Громадянських Свобод" та росіянами із "Меморіала") було оголошено 7 жовтня 2022 року.

Фото: "Радіо Свобода"