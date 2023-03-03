У Білорусі нобелівського лауреата Беляцького посадили на 10 років за правозахисну діяльність
Суд Ленінського району Мінська ухвалив рішення у справі співробітників правозахисної організації "Весна". Одним із засуджених є лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
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Суд проти правозахисників
Районний суд у білоруській столиці Мінськ ухвалив рішення у справі відомих місцевих правозахисників, представників правозахисного центру "Весна".
Лукашенківський режим звинуватив їх у фінансуванні акцій протесту під час та після президентських виборів 2020 року.
Також їх визнали винними у "контрабанді коштів".
Самі правозахисники не визнали себе винними, заявивши про політичний характер переслідування та суду.
Кого засудили
Серед засуджених — лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Алесь Беляцький. Його засудили до 10 років позбавлення волі.
Також були засуджені інші члени правозахисної групи "Весна". Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича — до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно, — до 8 років.
Нагадаємо, що про присудження Алесю Беляцькому Нобелівської премії миру (разом із українськими правозахисниками із "Центру Громадянських Свобод" та росіянами із "Меморіала") було оголошено 7 жовтня 2022 року.
Фото: "Радіо Свобода"