Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга

Столтенберг послал сигнал путина

Страны НАТО поддерживают Украину потому, что россия не должна победить в войне. Оккупационные войска должны быть выведены за международно признанные границы Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью литовскому изданию LRT.

Путин недооценил НАТО

По словам Столтенберга, начав великую войну, владимир путин совершил две большие ошибки.

Во-первых, он полностью недооценил украинцев, мужество и решительность ВСУ и руководства страны.

Но так же Путин не учел позицию партнеров по НАТО, решивших поддержать Украину в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.

Поддержка Украины

Йенс Столтенберг заявил, что поддержка НАТО является сигналом российскому диктатору.

Этот сигнал генсек Альянса расшифровал следующим образом: "На поле боя Украину не победить, надо осознать это, сесть за стол переговоров, признать Украину суверенным, независимым государством и уйти".

По словам Столтенберга, россия должна вывести все свои войска с территории Украины.

Напомним, Йенс Столтенберг на днях подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство. Он также отметил, что НАТО будет помогать Украине построить прочную оборону после войны, чтобы россия не начала агрессивные действия снова.

Фото: LRT