Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга
Страны НАТО поддерживают Украину потому, что россия не должна победить в войне. Оккупационные войска должны быть выведены за международно признанные границы Украины.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью литовскому изданию LRT.
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Путин недооценил НАТО
По словам Столтенберга, начав великую войну, владимир путин совершил две большие ошибки.
Во-первых, он полностью недооценил украинцев, мужество и решительность ВСУ и руководства страны.
Но так же Путин не учел позицию партнеров по НАТО, решивших поддержать Украину в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.
Поддержка Украины
Йенс Столтенберг заявил, что поддержка НАТО является сигналом российскому диктатору.
Этот сигнал генсек Альянса расшифровал следующим образом: "На поле боя Украину не победить, надо осознать это, сесть за стол переговоров, признать Украину суверенным, независимым государством и уйти".
По словам Столтенберга, россия должна вывести все свои войска с территории Украины.
Напомним, Йенс Столтенберг на днях подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство. Он также отметил, что НАТО будет помогать Украине построить прочную оборону после войны, чтобы россия не начала агрессивные действия снова.
Фото: LRT