Ермак и советник Байдена Салливан обсудили формулу мира Зеленского

Ермак переговорил с Салливаном о формуле мира и войне на Донбассе

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак беседовал с советником президента США Джейком Салливаном. Стороны обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Война и визит Байдена

Ермак и Салливан в своем разговоре подвели итоги состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте, прежде всего, оборону от российского нашествия города Бахмут в Донецкой области, а также недавние атаки дронов-камикадзе.

Формула мира

Также Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили украинскую формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, руководитель Офиса Президента поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", проголосованной на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, что советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Фото: Офис Президента