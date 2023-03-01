Ермак и советник Байдена Салливан обсудили формулу мира Зеленского
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак беседовал с советником президента США Джейком Салливаном. Стороны обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
-
В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали
-
РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему
-
Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес
-
В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц
-
Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго
-
В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"
-
Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине
-
В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза
-
Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью
-
Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза
Война и визит Байдена
Ермак и Салливан в своем разговоре подвели итоги состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев.
Также стороны обсудили ситуацию на фронте, прежде всего, оборону от российского нашествия города Бахмут в Донецкой области, а также недавние атаки дронов-камикадзе.
Формула мира
Также Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили украинскую формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, руководитель Офиса Президента поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", проголосованной на заседании Генассамблеи ООН.
Напомним, что советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.
Фото: Офис Президента