Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Ермак и советник Байдена Салливан обсудили формулу мира Зеленского arrow

Ермак и советник Байдена Салливан обсудили формулу мира Зеленского

1 марта 2023 11:06
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Ермак переговорил с Салливаном о формуле мира и войне на Донбассе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак беседовал с советником президента США Джейком Салливаном. Стороны обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также:

Война и визит Байдена

Ермак и Салливан в своем разговоре подвели итоги состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте, прежде всего, оборону от российского нашествия города Бахмут в Донецкой области, а также недавние атаки дронов-камикадзе.

Формула мира

Также Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили украинскую формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, руководитель Офиса Президента поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", проголосованной на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, что советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Фото: Офис Президента

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:23 Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга

12:22 В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали

12:17 РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему

12:15 Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес

12:13 В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:10 Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго

12:04 В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"

12:03 Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине

11:56 В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза

Эксклюзив

11:54 Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью

Новина з відео

11:36 Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"

Новина з відео

10:59 Путинист Хабенский поставил мобилизационный ультиматум при увольнении звезды сериала "Кухня"

Новина з відео

09:25 Поздравления с первым днем весны 2023: самые яркие открытки, стихи и проза

Новина з відео

07:20 Сикан в ТОП-3 бомбардиров УПЛ и ошибка Трубина: как сыграл "Шахтер" с "Минаем"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, оскорбление Билла Клинтона и конфискация обезьяны: самые громкие скандалы Джастина Бибера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Магнитные бури в марте 2023 года: Землю дважды накроет мощный шторм

Новина з відео

22:53 "Россия отправляет своих бойцов на убой": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Новина з відео

22:07 Киберполиция задержала администратора канала в Telegram о ПВК "Редан", ему 16 лет

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли сэкономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

Актуальное по теме

None 1 Март 12:24

Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга

None 1 Март 12:04

Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине

None 1 Март 11:58

Россияне нанесли удар по Чугуеву: ранение получил несовершеннолетний

None 1 Март 11:07

В Николаеве поймали предателя, который сдавал россиянам координаты украинских военных составов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB