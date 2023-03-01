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​​​​​​​Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили формулу миру Зеленського

1 березня 2023 11:06
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Єрмак переговорив із Салліваном про формулу миру та війну на Донбасі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак мав розмову із радником президента США Джейком Салліваном. Сторони обговорили бойові дії під Бахмутом та формулу миру від Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Єрмак і Салліван у своїй розмові підбили підсумки візиту президента США Джо Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті, перш за все, оборону від російської навали міста Бахмут, що в Донецькій області, а також нещодавні атаки дронів-камікадзе.

Формула миру

Також Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили українську формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, керівник Офісу Президента подякував Сполученим Штатам за підтримку резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", яка була проголосована на засіданні Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю, що якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Фото: Офіс Президента

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