В Минобороны рассказали, когда начнется реформирование Антикоррупционного совета

Министерство обороны Украины

В начале февраля была сформирована инициативная рабочая группа по наработке положения для будущего Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Уже в ближайшие дни начнется ее формирование.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Подробности

В течение этого месяца рабочая группа наработала положения об Антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины, которые включают в себя:

Обязательность проведения общенационального голосования за кандидатов на членство в Антикоррупционном совете;

критерии и требования к кандидатам;

порядок отбора членов в Антикоррупционный совет.

В Минобороны Украины отметили, что осталось запустить и провести процедуру открытого онлайн голосования за будущих членов Антикоррупционного совета, которое состоится на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции. Также нужно отобрать 15 человек, которые наберут наибольшее количество голосов с обязательным обнародованием информации о результатах голосования с указанием количества голосов и сформировать Антикоррупционный совет из победителей и начать работу.

"Приказ о запуске процесса формирования Антикорсовета будет подписан уже на этой неделе", — говорится в сообщении.

Напомним, уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.