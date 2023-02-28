В Минобороны рассказали, когда начнется реформирование Антикоррупционного совета
В начале февраля была сформирована инициативная рабочая группа по наработке положения для будущего Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Уже в ближайшие дни начнется ее формирование.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Подробности
В течение этого месяца рабочая группа наработала положения об Антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины, которые включают в себя:
- Обязательность проведения общенационального голосования за кандидатов на членство в Антикоррупционном совете;
- критерии и требования к кандидатам;
- порядок отбора членов в Антикоррупционный совет.
В Минобороны Украины отметили, что осталось запустить и провести процедуру открытого онлайн голосования за будущих членов Антикоррупционного совета, которое состоится на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции. Также нужно отобрать 15 человек, которые наберут наибольшее количество голосов с обязательным обнародованием информации о результатах голосования с указанием количества голосов и сформировать Антикоррупционный совет из победителей и начать работу.
"Приказ о запуске процесса формирования Антикорсовета будет подписан уже на этой неделе", — говорится в сообщении.
Напомним, уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.