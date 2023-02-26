Шольц раскритиковал китайский мирный план для Украины
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию подверг критике мирный план Китая по урегулированию военного конфликта в Украине. В 12 пунктах ничего не сказано о необходимости выведения российских войск.
Об этом сообщает немецкое издание Welt.
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Чего в китайском плане нет
Во время визита в Индию федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике китайский мирный план для развязывания российско-украинской войны.
В документе из 12 пунктов Шольц не нашел главного, что должно остановить военные действия.
"Нет ни строчки, которая бы говорила — российские войска должны покинуть территорию Украины", — подчеркнул глава немецкого правительства.
Что в китайском плане Шольц похвалил
Один из пунктов немецкий канцлер отметил во время переговоров с индийским коллегой, премьер-министром Нарендрой Моди.
Это тот пункт, где речь шла о недопустимости применения в российско-украинском военном конфликте ядерного оружия.
Но в целом, отметил Олаф Шольц, главное то, что ни одного мира на российских условиях в этой ситуации не может быть.
И президент россии Владимир Путин должен это осознавать.
Напомним, в Офисе Президента выступили с заявлением, что "мирный план" Китая по стабилизации ситуации в Украине не решит вопрос войны. Позиция официального Киева неизменна – возвращение к границам 1991 года.
Фото: Pixabay