Китайский мирный план для Украины неприемлем, назвал Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию подверг критике мирный план Китая по урегулированию военного конфликта в Украине. В 12 пунктах ничего не сказано о необходимости выведения российских войск.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Чего в китайском плане нет

Во время визита в Индию федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике китайский мирный план для развязывания российско-украинской войны.

В документе из 12 пунктов Шольц не нашел главного, что должно остановить военные действия.

"Нет ни строчки, которая бы говорила — российские войска должны покинуть территорию Украины", — подчеркнул глава немецкого правительства.

Что в китайском плане Шольц похвалил

Один из пунктов немецкий канцлер отметил во время переговоров с индийским коллегой, премьер-министром Нарендрой Моди.

Это тот пункт, где речь шла о недопустимости применения в российско-украинском военном конфликте ядерного оружия.

Но в целом, отметил Олаф Шольц, главное то, что ни одного мира на российских условиях в этой ситуации не может быть.

И президент россии Владимир Путин должен это осознавать.

Напомним, в Офисе Президента выступили с заявлением, что "мирный план" Китая по стабилизации ситуации в Украине не решит вопрос войны. Позиция официального Киева неизменна – возвращение к границам 1991 года.

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