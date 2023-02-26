​​​​​​​Шольц розкритикував китайський мирний план для України

Китайський мирний план для України є неприйнятним, назвав Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Індії розкритикував мирний план Китаю щодо урегулювання військового конфлікту в Україні. У 12 пунктах нічого не сказано про необхідність виведення російських військ.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Чого в китайському плані немає

Під час візиту до Індії федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський мирний план для розв’язання російсько-української війни.

У документі з 12 пунктів Шольц не знайшов головного, що має зупинити воєнні дії.

"Немає жодного рядка, який би говорив — російські війська мають залишити територію України", — наголосив очільник німецького уряду.

Що в китайському плані Шольц похвалив

Один із пунктів німецький канцлер відзначив під час переговорів із індійським колегою, прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Це той пункт, в якому йшлося про неприпустимість застосування у російсько-українському військовому конфлікті ядерної зброї.

Але в цілому, зазначив Олаф Шольц, головним є те, що жодного миру на російських умовах в цій ситуації не може бути.

І президент росії володимир путін повинен це усвідомлювати.

Нагадаємо, в Офісі Президента виступили із заявою, що "мирний план" Китаю щодо стабілізації ситуації в Україні не вирішить питання війни. Позиція офіційного Києва незмінна — повернення до кордонів 1991 року.

Фото: Pixabay