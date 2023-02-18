Моравецкий считает, что нужно создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо создать новый и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС. Он отметил, что в Европе все должно измениться.

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Моравецкого.

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"Мы не можем сопоставлять происходящее в Украине с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны поменять почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь — синоним этому", — сказал премьер-министр Польши на Мюнхенской конференции по безопасности.

Моравецкий подчеркнул, что нужно полностью отказаться от обычного процесса вступления и создать совершенно новый.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что план российского диктатора владимира путина состоит в том, чтобы атаковать Украину "с двух-трех разных направлений, чтобы ее окружить". По его мнению, нельзя исключать, в частности, атаку со стороны Белоруссии.

Также мы писали, что Европейский союз признал россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Это связано с тем, что россия начала полномасштабную войну против Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.