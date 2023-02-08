Президент Украины Владимир Зеленский и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III / Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III. Глава государства стал первым за всю историю украинско-британских отношений, кого почтил своей аудиенцией британский монарх.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Подробности

"Встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу. Для меня честь быть первым Президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", — написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.