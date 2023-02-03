Зеленский заявил, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году

Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Глава государства подвел итоги саммита Украина-ЕС.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам.
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"Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства. Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на россию", — сказал Зеленский.
По его словам, готовится большая интеграция Украины к внутреннему рынку ЕС.
"Это большие доходы украинских компаний, более производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов", — рассказал Президент.
Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.
Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.
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