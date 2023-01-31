Байден проведет разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен провести разговор с Владимиром Зеленским. Он будет касаться передачи Украине вооружения.

Об этом сообщает France 24.

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"Мы собираемся поговорить (с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Ред.)", — сказал Байден.

Как известно, накануне президент США Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Стоит отметить, что недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби встал на защиту решения Джо Байдена по поводу отказа поставлять самолеты F-16 в Украину. В то же время он отметил помощь, которую США оказывают сейчас.

Напомним, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 танков. В настоящее время в танковой коалиции 12 стран.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC — "легких колесных танков" — уже в начале февраля.