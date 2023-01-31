Байден проведе розмову із Зеленським

Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує провести розмову з Володимиром Зеленським. Вона стосуватиметься передавання Україні озброєння.

Про це повідомляє France 24.

Деталі

"Ми збираємося поговорити (з президентом України Володимиром Зеленським. — Ред.)", — сказав Байден.

Як відомо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Варто зазначити, що нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі став на захист рішення Джо Байдена щодо відмови постачати літаки F-16 до України. Натомість він наголосив на допомозі, яку США надають зараз.

Нагадаємо, у першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних танків. Наразі у танковій коаліції 12 країн.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.