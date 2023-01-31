Байден проведе розмову із Зеленським

Байден планує розмову із Зеленським: про що йтиметься
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує провести розмову з Володимиром Зеленським. Вона стосуватиметься передавання Україні озброєння.
Про це повідомляє France 24.
-
Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат
-
В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись
-
Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф
-
Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати
-
Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі
-
Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі
-
Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу
-
ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу
-
В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: "бізнесмени" постануть перед судом
Деталі
"Ми збираємося поговорити (з президентом України Володимиром Зеленським. — Ред.)", — сказав Байден.
Як відомо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.
Варто зазначити, що нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі став на захист рішення Джо Байдена щодо відмови постачати літаки F-16 до України. Натомість він наголосив на допомозі, яку США надають зараз.
Нагадаємо, у першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних танків. Наразі у танковій коаліції 12 країн.
Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.
Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.