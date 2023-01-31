Буданов рассказал, сколько раз его пытались убить

Покушения на Буданова начались после убийства подполковника ФСБ рф

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил много покушений на себя. Их было не менее 10.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью The Washington Post.

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По словам Буданова, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности россии (ФСБ). Ответственность за это рф вешала, в частности, на якобы "украинских диверсантов".

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", — сказал Буданов.

В то же время, он не подтвердил и не опроверг свою причастность к этой операции. Что касается покушений на Буданова, то известно, что в 2019 году под его машину заложили бомбу, но ее вовремя взорвали. Всего разного рода покушений на него было не менее 10.

После попыток убить Буданова он начал вести осторожный образ жизни. Руководитель ГУР обычно находится в своем офисе и редко выходит на улицу.

"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка — возможно, это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", — пишет издание.

Напомним, Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы освободить Крым от российских оккупантов до лета.

Также глава ГУР ранее говорил, что удары по авиабазам на территории россии могут стать более глубокими и участившимися. Кроме этого, на территории Крыма может применяться любое оружие, которое Украина сочтет нужным, поскольку полуостров является украинской территорией.