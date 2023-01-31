Буданов розповів, скільки разів його намагалися вбити

Замахи на Буданова почалися після вбивства підполковника ФСБ рф

Голова української розвідки Кирило Буданов пережив багато замахів на себе. Їх було щонайменше 10.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The Washington Post.

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За словами Буданова, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки росії (ФСБ). Відповідальність за це рф вішала, зокрема, на нібито "українських диверсантів".

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", — сказав Буданов.

Водночас він не підтвердив та не спростував свою причетність у цій операції. Щодо замахів на Буданова, то відомо, то у 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали. Загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10.

Після спроб вбити Буданова він почав вести обережний спосіб життя. Керівник ГУР зазвичай перебуває у своєму офісі та рідко виходить на вулицю.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика — можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", — пише видання.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україна повинна зробити все, щоб звільнити Крим від російських окупантів до літа.

Також очільник ГУР раніше говорив, що удари по авіабазах на території росії можуть стати глибшими та частішими. Крім цього, на території Криму може застосовуватись будь-яка зброя, яку Україна вважатиме за потрібне, оскільки півострів є українською територією.