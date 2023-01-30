Президент Хорватии сделал скандальное заявление по Крыму

"Крым никогда больше не будет украинским": президент Хорватии попал в скандал
Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович попал в скандал из-за своего заявления. По его словам, Крым "никогда не вернется под контроль Украины".
Об этом пишет RTS.
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Политик сравнил незаконную аннексию Крыма с провозглашением независимости Косово.
"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали в Сербии. Кто это сделал, как не мы? Мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие. То же касается Крыма — Крым никогда больше не будет украинским. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", — заявил Миланович.
Он призвал не сравнивать Сербию с россией и подчеркнул, что "россия — опасная страна" и "этого никто не понимает".
"Вы сравниваете сербов с ядерной супердержавой мира. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", — сказал президент Хорватии.
Миланович добавил, что "украинцы патологически ненавидят россиян", и что "хорваты не так ненавидели сербов".
Когда журналисты напомнили ему об ошибочности оценок по Украине, когда он утверждал, что россия никогда не нападет на Украину, президент Хорватии не согласился.
"Это было плохое решение россии, потому что они думали, что власть (в Украине. — Ред.) упадет. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", — убежден Миланович.
Напомним, президент Сербии заверил, что его страна не поддерживала и не поддерживает агрессию российской федерации против Украины. Также Сербия не признает аннексию Крыма и Донбасса.