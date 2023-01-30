Президент Хорватії зробив скандальну заяву щодо Криму

"Крим ніколи більше не буде українським": президент Хорватії втрапив у скандал
Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович втрапив у скандал через свою заяву. За його словами, Крим "ніколи не повернеться під контроль України".
Про це пише RTS.
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Політик порівняв незаконну анексію Криму з проголошенням незалежності Косова.
"Ми анексували Косово. Ми і міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення. Те саме стосується Криму. Крим ніколи більше не буде українським. Це те, що кажуть провідні німецькі генерали", — заявив Міланович.
Він закликав не порівнювати Сербію з росією та наголосив, що "росія — небезпечна країна" і "цього ніхто не розуміє".
"Ви порівнюєте сербів з ядерною супердержавою світу. Шалені емоції та ненависть піддають Європу великій небезпеці", — сказав президент Хорватії.
Міланович додав, що "українці патологічно ненавидять росіян", і що "хорвати не так ненавиділи сербів".
Коли журналісти нагадали йому про помилковість оцінок щодо України, коли він стверджував, що росія ніколи не нападе на Україну, президент Хорватії не погодився.
"Це було погане рішення росії, тому що вони думали, що влада (в Україні. — Ред.) впаде. Ми все глибше і глибше поринаємо у конфлікт із наддержавою. Знаєте, що буде, як вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", — переконаний Міланович.
Нагадаємо, президент Сербії запевнив, що його країна не підтримувала і не підтримує агресію російської федерації проти України. Також Сербія не визнає анексії Криму і Донбасу.