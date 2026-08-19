Євгеній Хмара став міністром оборони

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У середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила Андрія Сибігу главою Міністерства закордонних справ. "За" проголосували 312 нардепів. У попередньому уряді цю посаду займав Михайло Федоров.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Хто такий Євгеній Хмара

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України", – йдеться в тексті подання на сайті парламенту.

Євгеній Хмара — генерал-майор СБУ та бойовий офіцер, який понад десять років служив у Центрі спеціальних операцій "А" ("Альфа"). У 2023 році він очолив цей підрозділ, а після початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва, звільненні населених пунктів Київської області та бойових операціях на Донецькому напрямку.

Хмара також був залучений до операції зі звільнення острова Зміїний у 2022 році. За його словами, підготовка до операції тривала ретельно: військові збирали розвіддані та відпрацьовували деталі на макеті острова. Під час виконання завдання загинули двоє спецпризначенців, яких посмертно удостоїли звання Героя України.

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За роки служби Євгеній Хмара отримав низку державних нагород. Серед них — ордени Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орден "За мужність" III ступеня та відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг". Під його керівництвом спецпідрозділ "Альфа" виконував завдання як на передовій, так і в глибокому тилу російських військ.

Обов'язковою умовою для призначення на посаду міністра оборони є цивільний статус. Тому станом на 19 серпня Хмара звільнений з військової служби.

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