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Главная Политика Андрій Сибіга знову очолив Міністерство закордонних справ

Андрій Сибіга знову очолив Міністерство закордонних справ

Ua
Дата публикации 19 августа 2026 12:50
Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ
Термінова новина

У середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила Андрія Сибігу главою Міністерства закордонних справ. "За" проголосували 266 нардепів. Ця посада більше місяця залишалася вакантною в уряді Сергія Корецького.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Що відомо про Андрія Сибігу

"Призначити Сибігу Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ", – йдеться в тексті подання на сайті парламенту.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. За освітою він юрист і фахівець із міжнародних відносин — закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "Правознавство" та "Міжнародні відносини".

Сибіга одружений, виховує трьох дітей.

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У 1997–1998 роках працював аташе, третім та другим секретарем у Міністерстві закордонних справ України.

У 1998–2002 роках обіймав посади другого та першого секретаря з консульських питань у посольстві України в Польщі.

У 2002–2003 роках працював першим секретарем МЗС України.

У 2003–2008 роках обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні, а згодом департаменті МЗС. Зокрема, був начальником відділу та заступником директора департаменту.

У 2008–2012 роках працював радником-посланником посольства України в Польщі.

У 2012–2016 роках очолював Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У 2016–2021 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині. У 2017 році Сибіга отримав відповідний дипломатичний ранг.

У травні 2021 року його призначили заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В ОП він відповідав за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства України.

У квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ України. Тоді ж його звільнили з посади заступника керівника Офісу президента.

У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він змінив на цій посаді Дмитра Кулебу.

У 2025 році Сибіга зберіг посаду в новому уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та був повторно призначений міністром закордонних справ України.

У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді кандидатуру Сибіги для призначення на посаду глави МЗС. Фракція "Слуга народу" після зустрічі з ним заявила про підтримку його кандидатури.

Новина доповнюється

Кабинет министров Верховная Рада МИД Андрей Сибига парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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