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Комітет Ради підтримав відставку Свириденко

Ua
Дата публикации 14 июля 2026 12:18
Комітет Ради підтримав відставку Свириденко
Термінова новина

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Це питання парламент розгляне вже сьогодні. Відставка Свириденко спричинить відставку усього уряду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Свириденко

"Розглянувши заяву про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України прийняти відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко", — йдеться в документі.

У комітеті нагадали, що прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.

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"Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку прем’єр- міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України", — додали нардепи.

Як писали Новини.LIVE, Свириденко отримає нову посадуУ 2025 році пром'єрка посіла третє місце в категорії "Політики" рейтингу "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус".

Також Новини.LIVE повідомляли, коли Рада обере новий Кабмін. Попередньо, це станеться вже у четвер, 16 липня. Очільником уряду, ймовірно, стане нинішній голова "Укрнафти" Сергій Корецький.

Верховная Рада увольнение Юлия Свириденко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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