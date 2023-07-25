Посольство РФ в Молдове оказалось в центре шпионского скандала: реакция Кишинева

Посольство России в Кишиневе. Фото: российские СМИ

Журналисты обнародовали данные, что с крыши посольства России в Кишиневе российские спецслужбы разместили десятки антенн для слежки за властями Молдовы. После этого российский посол в Кишиневе был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы.

Расследование об устройствах для слежки на крыше российского посольства в Кишиневе опубликовали журналисты Jurnal TV и The Insider.

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Журналисты в своем расследовании отмечают, что представители российских разведчиков, работающих в Молдове, тесно связаны с хакерскими группировками и раньше были причастны к взлому почты Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Как отмечается, что на крыше посольства РФ в столице Молдовы с каждым годом увеличивается количество передающих устройств и спутниковых тарелок. В частности, журналисты зафиксировали по меньшей мере 28 антенн, передающих или принимающих устройств, установленных на крышах как самого посольства, так и соседнего здания, где проживают дипломаты и техперсонал.

Антенны на крыше посольства РФ в Кишиневе. Фото: theins.ru

С помощью параболических антенн можно устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора. А еще такая антенна может определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет. Параболические антенны перехватывают сигналы спутниковой телефонии, например, системы Thuraya, что позволяет прослушивать телефонные переговоры почти во всех европейских странах.

Спутниковые антенны ШГППА установлены на всех российских посольствах в разных государствах мира и используются ГРУ, СВР и Пятой службой ФСБ.

Антенны на крыше посольства РФ в Кишиневе. Фото: theins.ru

Как отмечается в расследовании, повышенную активность в Молдове российская разведка начала проявлять с 2015 года, когда Москва окончательно сделала ставку на социалиста Игоря Додона, занявшего через год кресло президента страны.

Также на крыше посольства и соседнего здания периодически можно увидеть людей. Журналисты отмечают, что активность персонала, обслуживающего шпионское оборудование, растет накануне президентских выборов или во время визитов иностранных делегаций.

Реакция властей Молдовы на шпионский скандал

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграцию после того, как журналисты опубликовали расследование о слежке с крыши российского посольства, сообщает NewsMaker.

"МИД в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионских действий, в том числе деятельность лиц, упомянутых в журналистском расследовании. Считаем абсолютно неприемлемым любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, которые составляют прямой вызов и угрозу суверенитету", — говорится в заявлении министерства.

От посла России в Кишиневе в МИД Молдовы ожидают разъяснений о сложившейся ситуации.

"В зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдовы рассмотрит несколько вариантов реагирования", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции против пяти граждан Молдовы в связи с их действиями, которые привели к дестабилизации общественного порядка и попытке свержения власти.