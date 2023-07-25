Посольство РФ у Молдові опинилося в центрі шпигунського скандалу: реакція Кишинева

Посольство Росії у Кишиневі. Фото: російські ЗМІ

Журналісти оприлюднили дані, що з даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен для стеження за владою Молдови. Після цього російського посла у Кишиневі викликали до Міністерства закордонних справ Молдови.

Розслідування про пристрої для стеження на даху російського посольства у Кишиневі опублікували журналісти Jurnal TV і The Insider.

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Журналісти у своєму розслідуванні зазначають, що представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Як зазначається, що на даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок. Зокрема, журналісти зафіксували щонайменше 28 антен, що передають або приймають пристрої, встановлені на дахах як самого посольства, так і сусідньої будівлі, де проживають дипломати та техперсонал.

Антени на даху посольства РФ у Кишиневі. Фото: theins.ru

За допомогою параболічних антен можна встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову лінію ретрансляційного або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора. А ще така антена може визначати місце розташування кораблів, літаків та керованих ракет. Параболічні антени перехоплюють сигнали супутникової телефонії, наприклад системи Thuraya, що дозволяє прослуховувати телефонні переговори майже у всіх європейських країнах.

Супутникові антени ШДППА встановлені на всіх російських посольствах у різних державах світу, та їх використовують ГРУ, СЗР та П'ята служба ФСБ.

Антени на даху посольства РФ у Кишиневі. Фото: theins.ru

Як зазначається у розслідуванні, підвищену активність у Молдові російська розвідка почала проявляти з 2015 року, коли Москва остаточно зробила ставку на соціаліста Ігоря Додона, який через рік зайняв крісло президента країни.

Також на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Журналісти зазначають, що активність персоналу, який обслуговує шпигунське обладнання зростає напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

Реакція влади Молдови на шпигунський скандал

Посла Росії в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до Міністерства закордонних справ та євроінтеграції після того, як журналісти опублікували розслідування про стеження з даху російського посольства, повідомляє NewsMaker.

"МЗС у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер та масштаби шпигунських дій, у тому числі діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", — йдеться у заяві міністерства.

Від посла Росії в Кишиневі у МЗС Молдови очікують роз'яснень про ситуацію, що склалася.

"Залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови розгляне кілька варіантів реагування", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції проти п'яти громадян Молдови у зв'язку з їхніми діями, які призвели до дестабілізації громадського порядку та спроби повалення влади.