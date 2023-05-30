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Євросоюз ввів санкції проти осіб, які загрожують Україні та Молдові

30 травня 2023 19:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Євросоюз ввів санкції проти осіб, які загрожують Україні та Молдові
Санкції Євросоюзу. Фото росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ЄС ввів санкції проти п'яти громадян Молдови у зв'язку з їхніми діями, які призвели до дестабілізації громадського порядку та спроби повалення влади. У рамках цих санкцій молдавський політик Ілан Шор, який перебуває за межами країни, опинився під обмеженнями.

Про це повідомляє офіційне видання ЄС.

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Також під санкції потрапив Володимир Плахотнюк, якого у Молдові називають олігархом. ЄС ухвалив рішення запровадити обмежувальні заходи щодо росіянина Ігоря Чайки, сина колишнього генерального прокурора РФ.

На думку ЄС, кримінальний авторитет Григорій Карамалак та голова "Партії регіонів" Молдови та Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександр Калінін становлять загрозу суверенітету України, і вони також підпадають під санкції ЄС.

Такі заходи вживаються Європейським Союзом у світлі серйозних звинувачень та порушень, пов'язаних із діяльністю зазначених осіб. Вони спрямовані на підтримку стабільності та захист інтересів Молдови та України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язана із залізницею та транспортними послугами, а також виробники зброї та електроніки.

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