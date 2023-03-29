Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО
Посол россии заявил, что Швеция станет легитимной целью для России, если вступит в НАТО. На сайте посольства появилась статья с подписью посла россии.
Об этом сообщает посольство россии в Швеции.
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На сайте посольства россии в Швеции появилась статья за подписью посла виктора татаринца, в котором дипломат с присущей для россии агрессивной риторикой критикует решение Стокгольма отказаться от нейтрального статуса.
"Будьте уверены, что новые члены вражеского блока станут легитимной выплатой для ответных действий со стороны россии, в том числе и военного характера", — написал татаринцев.
Отмечается, что МИД Швеции вызвал послание для разъяснения по поводу публикации.
Напомним, что Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин сожжения священной для мусульман книги Коран.