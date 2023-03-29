Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО

Посол рф в Швеції

Посол рф заявив, що Швеція стане легітимною ціллю для росії, якщо вступить до НАТО. На сайті посольства з'явилась стаття з підписом посла рф.

Про це повідомляє посольство росії у Швеції.

На сайті посольства росії у Швеції з'явилася стаття за підписом посла віктора татаринця, в якому дипломат з притаманною для рф агресивною риторикою критикує рішення Стокгольма відмовитися від нейтрального статусу.



"Будьте впевнені, що нові члени ворожого блоку стануть легітимною виплатою для дій у відповідь з боку росії, зокрема і військового характеру", — написав татаринців.



Зазначається, що МЗС Швеції викликало послання для роз'яснення у зв'язку з публікацією.

Нагадаємо, що Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.