Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО
Посол рф заявив, що Швеція стане легітимною ціллю для росії, якщо вступить до НАТО. На сайті посольства з'явилась стаття з підписом посла рф.
Про це повідомляє посольство росії у Швеції.
-
Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди
-
У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн
-
Ребров поділився планами щодо збірної України
-
У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном
-
В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО
-
Pepsi представила новий логотип
-
Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити
-
Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури
-
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі
-
У Львові викрили шахраїв, які дронами викрадали гроші клієнтів з обмінників
На сайті посольства росії у Швеції з'явилася стаття за підписом посла віктора татаринця, в якому дипломат з притаманною для рф агресивною риторикою критикує рішення Стокгольма відмовитися від нейтрального статусу.
"Будьте впевнені, що нові члени ворожого блоку стануть легітимною виплатою для дій у відповідь з боку росії, зокрема і військового характеру", — написав татаринців.
Зазначається, що МЗС Швеції викликало послання для роз'яснення у зв'язку з публікацією.
Нагадаємо, що Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.