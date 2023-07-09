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Посол Мельник "послал" депутата Бундестага за критику кассетных боеприпасов для ВСУ

9 июля 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Посол Мельник "послал" депутата Бундестага за критику кассетных боеприпасов для ВСУ
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник резко отреагировал на заявление депутата Бундестага Ральфа Штегнера, раскритиковавшего передачу кассетных боеприпасов для бойцов ВСУ.

Об этом Андрей Мельник написал в Twitter.

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О чем заявил Штегнер

Депутат Бундестага считает, что кассетные боеприпасы находятся "вне закона" на международном уровне. По его словам, если Соединенные Штаты Америки защищают порядок и ценности, то не должны передавать такое вооружение.

"Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину", — отметил Штегнер.

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Пост Штегнера. Фото: скриншот

Реакция Мельника

Посол Украины в Бразилии прокомментировал заявление германского политика. Он "послал" его к чертям.

"Идите к черту со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер", — написал Мельник.

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Пост Мельника. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы существенно поможет деоккупировать наши территории, спасая жизнь украинских солдат. Реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина.

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