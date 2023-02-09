Посол Китая призвал ЕС прекратить разговоры о победе Украины

Посол КНР в ЕС Фу Конг

В Китае призвали ЕС перестать говорить о "полной победе" Украины над россией. В частности, там отметили, что лучший выход из ситуации — это переговоры.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова посла КНР в ЕС Фу Конга.

Позиция Китая по отношению к Украине

Отмечается, что представитель официального Пекина в ЕС Фу Конг поставил под вопрос призыв Запада помочь Украине достичь "полной победы". Это заявление прозвучало накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

"Откровенно говоря, мы достаточно обеспокоены возможной эскалацией этого конфликта. И мы не верим, что только поставка оружия действительно решит проблему", — сказал китайский посол.

По словам Фу Конга, лучший вариант развития событий — это переговоры между обеими сторонами.

"Мы обеспокоены тем, что люди говорят об одержании полной победы на поле битвы. Мы считаем, что правильно было бы занять место за столом переговоров", — подчеркнул он.

Издание акцентирует, что провокационные комментарии Фу Конга по Украине прозвучали в тот момент, когда президент Китая Си Цзиньпин планирует поездку в москву.

Как известно, ранее глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с заместителем председателя совбеза рф Дмитрием Медведевым упомянул о войне в Украине. Он подчеркнул, что вместо войны должны начаться переговоры.

Напомним, на днях СМИ писали, что технологии из Китая помогают россии воевать против Украины. По информации The Wall Street Journal, китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным компаниям.