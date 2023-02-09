Посол Китаю закликав ЄС припинити розмови про перемогу України

Посол КНР в ЄС Фу Конг

У Китаї закликали ЄС перестати говорити про "повну перемогу" України над росією. Зокрема, там зазначили, що найкращий вихід з ситуації — це переговори.

Про це пише видання Politico, з посиланням на слова посла КНР у ЄС Фу Конга.

Позиція Китаю щодо України

Зазначається, що представник офіційного Пекіна в ЄС Фу Конг поставив під сумнів заклик Заходу допомогти Україні досягти "повної перемоги". Ця заява прозвучала напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

"Відверто кажучи, ми доволі занепокоєні можливою ескалацією цього конфлікту. І ми не віримо, що лише постачання зброї насправді вирішить проблему", — сказав китайський посол.

За словами Фу Конга, найкращий варіант розвитку подій — це переговори між обома сторонами.

"Ми занепокоєні тим, що люди говорять про здобуття повної перемоги на полі битви. Ми вважаємо, що правильно було б зайняти місце за столом переговорів", — наголосив він.

Видання акцентує, що провокаційні коментарі Фу Конга щодо України прозвучали в той момент, коли президент Китаю Сі Цзіньпін планує поїздку до москви.

Як відомо, раніше очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови радбезу рф Дмитром Медведєвим згадав про війну в Україні. Він наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.

Нагадаємо, днями ЗМІ писали, що технології з Китаю допомагають росії воювати проти України. За інформацією The Wall Street Journal, китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним компаніям, що перебувають під санкціями.